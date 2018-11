Manovra, Barelli: «Da governo altro colpo al mondo dello sport»

«Lega e M5S hanno respinto in Commissione bilancio alla Camera dei deputati il nostro emendamento per escludere le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI dal pagamento dell'Imu per l'utilizzo di aree demaniali». Lo annunciano, in una nota congiunta, Paolo Barelli, Marco Marin, Andrea Mandelli e Maurizio D'Ettore, deputati di Forza Italia. «Dopo l'intervento sul mondo sportivo italiano con il Milleproroghe - scrivono i deputati nella nota - governo e maggioranza continuano a dimostrare la loro insensibilità nei confronti di chi fa sport nel nostro Paese. Fare pagare l'Imu a quelle società dilettantistiche che non hanno scopo di lucro, che sono già gravate dagli oneri accessori della concessione delle aree demaniali, è l'ennesima pugnalata a un mondo che, sempre di più, deve fare i conti con le ristrettezze economiche e infrastrutturali. Intollerabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA