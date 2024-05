Lorenzo Simonelli stabilisce il nuovo record italiano dei 110 H a Nancy

Giornata da incorniciare per Lorenzo Simonelli che a 21 anni stabilisce il nuovo record italiano dei 110 a ostacoli con il tempo di 13''21 nella gara del meeting di Nancy, in Francia. L'azzurro supera avversari di grande valore come Wilhem Belocian e Omar McLeod, oro di Rio.

Simonetti sfonda il muro dei 13''27 di Dal Molin

Il primato era stato stabilito in precedenza da Paolo Dal Molin con 13"27 nel 2021.

Il precedente limite di Simonelli sui 110 H era di 13"33 e, con questa ultima vittoria, si posiziona al secondo posto nelle graduatorie stagionali europee oltre che sesto in in quelle mondiali, proiettandosi verso gli Europei di Roma dove la sera dell'8 giugno potrà puntare ad un piazzamento molto prestigioso. Il 21enne romano non poteva aprire meglio la sua stagione all'aperto.

Eloisa Coiro seconda negli 800 femminili

Altri azzurri hanno trionfato a Nancy. Da sottolineare il 2° posto negli 800 femminili diìella 23enne romana Eloisa Coiro: con 2:00.18 ha ritoccato il primato stagionale di 2:00.35 realizzato a Marrakech. Da segnalare anche il 3° posto nei 1500 di Ossama Meslek in 3:36.59. Al meeting di Bruxelles c'è il salto di qualità nei 400 metri di Anna Polinari che ha chiuso in 51.69 firmando il record personale. La 25enne veronese diventa la sesta italiana di sempre.