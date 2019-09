Boxe, quinta vittoria per Guido Vianello a Las Vegas: ancora un Ko

In pochi avevano dei dubbi, anche se nella boxe non è detta l'ultima parola fino a quando il gong non ha decretato ufficialmente la fine del match. Guido Vianello vince (e convince) ancora negli States, travolgendo l'avversario, Cassius Anderson, costretto ad abbandonare. Il match alla T-Mobile Arena di Las Vegas, durante la notte (ora italiana), faceva parte del sottoclou legato all'incontro tra Tyson Fury e Otto Walling. L'americano dell'Ohio, 35 anni (7-2) si è ritirato prima del quarto e ultimo round.

«Sono salito concentrato e deciso - racconta Vianello - perché si trattva di un evento di alto livello. Ci tenevo a fare bella impressione su tutti nell'arena T-Mobile. Alla prima ripresa l'ho atterrato con un diretto sinistro, che è stato determinate. Il match è finito per abbandono, dopo aver bloccato l'avversario con i miei jab e con un forte destro». «Non tornerò in Italia a breve - aggiunge - Voglio combattere a novembre e poi a dicembre, magari a New York. L'obiettivo è quello di chiudere questo anno con 7 match. I titoli? Fra tre anni».

Ultimo aggiornamento: 14:12

