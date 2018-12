Vianello, esordio con vittoria tra i professionisti. Lyons KO al 2° round

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esordio con il botto per Guido Vianello tra i professionisti: l'azzurro, sul ring del Madison Square Garen di New York, ha battuto per KO al 2° round il malcapitato Luke Lyons, in un match dei pesi massimi. Il 24enne laziale, in uno degli incontri di contorno al match tra Lomachenko e Pedraza valevole per la riunificazione delle cinture mondiali WBA e WBO dei pesi leggeri, ha mandato al tappeto il rivale americano già nella prima ripresa, bissando poi il tutto nella seconda con un gancio destro che non ha fatto più rialzare il pugile proveniente dal Kentucky, che si era presentato al match con un record di 5-1-1. Guido, che ha rappresentato l'Italia agli ultimi Giochi di Rio de Janeiro, era al primo approccio con il professionismo, dopo aver mollato il dilettantismo e il posto nell'Arma dei Carabinieri per fare il grande salto. Sotto l'ala del manager Sam Jones e del maestro Abel Sanchez, l’allenatore di Gennady Golovkin, Vianello ha confermato quanto di buono fatto vedere in queste dure settimane di allenamenti e quanto fatto durante la sua carriera. Sul ring si è presentato con l'elmo da gladiatore e pantaloncini in stile romano.