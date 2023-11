Camilla Panatta, da Latina al Messico per conquistare il titolo WBC latino-americano per la categoria piuma

A Naucalpan, in Messico, la pugile pontina Camilla Panatta, ha conquistato il titolo WBC latino-americano per la categoria piuma. Camilla Panatta, nata e cresciuta a Latina, ha lasciato l'Italia per gli USA da vice campionessa italiana e con una serie di medaglie al collo tra le più prestigiose avendo preso parte ai campionati italiani, Guanto d’oro e universitari.

La 32enne di Latina, seconda classificata ai campionati nazionali del 2017, ha ora conquistato un titolo molto importante diventando campionessa latinoamericana WBC dei pesi piuma. Sul ring del "Foro 360" di Naucalpan in Messico, si è imposta ai punti al termine di dieci round intensi sulElizabeth "La Bonita" Chávez (4-5-3). Unanime il verdetto della terna arbitrale in favore della pontina (96-94, 97-93 e 98-92).

Negli Stati Uniti si allena al Centeno’s Sweatbox boxing gym sotto la guida del maestro Javiel Centeno. Camilla Panatta è seguita dalla Miura Boxing.