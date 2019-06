Golden Gala, Tortu: «Correre sotto i 20 secondi? Un sogno più che una possibilità»

Tortu, la stellina attesa per domani all'Olimpico. «Scendere domani sotto i 20' secondi nei 200 metri? Più follia e sogno che una possibilità. Ma sono sicuro che in futuro potrà arrivare. Non ho fretta, non inseguo tempi, penso a correre sereno». Così il primatista italiano dei 100 metri con 9«99, in occasione della conferenza stampa alla vigilia del 'Golden Gala - Pietro Menneà in programma allo stadio Olimpico di Roma. Il ventenne velocista brianzolo proverà a migliorare il suo primato personale di 20»34 che risale al 2017 sotto gli occhi del presidente della Repubblica. «Ho voglia di fare il personale e sarà un onore correre davanti a Mattarella. È una bella spinta in più. Di certo lo ricorderò per tutta la vita» aggiunge Tortu, uno dei 14 italiani tra le stelle mondiali del meeting capitolino. All'Olimpico ci sarà anche Gianmarco Tamberi, primatista italiano con 2,39 del salto in alto, al debutto stagionale. «Ho passato due anni di intensa frustrazione, un periodo parecchio difficile, poi sono tornato a sorridere, a divertirmi, a credere in me stesso - le parole del 27enne marchigiano -. Da questo inverno ho cambiato marcia, dagli Europei di marzo la parabola sta crescendo e ora teniamo le dita incrociate continuando a lavorare in questo modo perché è la strada giusta. L'obiettivo domani è saltare il più in alto possibile contro tutti i migliori al mondo in pedana».

