«Secondo me state sbagliando. State creando all'interno e all'esterno un clima pesante, irrespirabile, che non fa bene allo sport». Lo ha detto il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi, rivolgendosi in Consiglio nazionale al vicepresidente vicario del Coni Franco Chimenti e indirettamente al presidente del Coni Giovanni Malagò, riguardo i rapporti tesi con Sport e Salute.

Ultimo aggiornamento: 16:40

