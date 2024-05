Europei Atletica, il 7 giugno gli studenti allo stadio a 1 euro

Un evento all’insegna dell’inclusione, della partecipazione e che guarda al futuro. I Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 si apriranno il prossimo 7 giugno con una speciale iniziativa dedicata ai giovani: gli studenti delle scuole di tutta Italia potranno infatti acquistare i biglietti al prezzo simbolico di 1 euro per seguire allo Stadio Olimpico entrambe le sessioni (mattutina e serale) della prima giornata di gare. Per garantire un'esperienza completa e accessibile a tutti, la promozione sarà valida anche per gli accompagnatori degli studenti, che siano parenti o insegnanti.

Non solo, perché grazie alla nuova promozione “Last Call” dalle 9 di stamattina è possibile acquistare tutte le tipologie di biglietti e abbonamenti disponibili con un prezzo scontato del 40%. La promozione “Last Call” sarà attiva per una settimana e si concluderà alle 9 di giovedì 30 Maggio. Le informazioni dettagliate sulle diverse promozioni in corso sono disponibili sulla pagina roma2024.vivaticket.it dedicata alla vendita dei biglietti e degli abbonamenti.

“Vorremmo che per l’apertura degli Europei lo Stadio Olimpico goda dell’entusiasmo e della passione dei giovani, all’insegna dell’inclusione e della partecipazione. Una formidabile opportunità per trasferire in tutto il mondo l’impegno, la qualità e l’eccellenza del nostro Paese e del nostro territorio, oltre che confermare le nostre capacità nell’organizzazione di grandi eventi” dichiara Stefano Mei, presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024 che organizza l’evento.

La presenza di migliaia di bambini e di ragazzi renderà magica l’atmosfera al Parco del Foro Italico e allo Stadio Olimpico, in una giornata che si annuncia ricca di emozioni per tutti gli amanti dell'atletica.

La sessione mattutina del 7 giugno si aprirà alle 9.35 con le qualificazioni del lancio del disco, poi ci sarà spazio per tante altre specialità: dal getto del peso, alle batterie degli ostacoli, dei 1500 metri, degli 800 metri, dei 3000 siepi, passando per le qualificazioni del salto triplo e del salto in lungo, oltre alle prime gare dell’Heptathlon.

Nella sessione serale verranno invece assegnate le prime medaglie dei Campionati Europei, a partire dalla marcia 20km femminile, con un percorso disegnato attorno allo Stadio dei Marmi e alla Fontana della Sfera che culminerà all’interno dello Stadio Olimpico. Le altre finali in programma saranno il lancio del disco maschile, il getto del peso femminile, la staffetta 4x400 mista e i 5000 metri femminili, mentre i velocisti saranno impegnati nelle batterie dei 100 metri maschili.

Le sfide spettacolari di Roma 2024 riempiranno sei giornate consecutive di gare fino al 12 giugno, con oltre 1600 atleti europei che si confronteranno in 24 diverse specialità. I biglietti e gli abbonamenti sono in vendita su roma2024.vivaticket.it.