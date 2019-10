Malagò annuncia l' incontro Bach-Spadafora e il ministro risponde: «Nessuno può prendere appuntamenti per conto mio»

La dichiarazione in Giunta di stamattina da parte di Giovanni Malagò «L'8 novembre potrebbe essere la data per l'incontro a Losanna del presidente del Cio, Thomas Bach, con il ministro Vincenzo Spadafora e con me presente». Ha provocato la doppia risposta del ministro dello Sport che prima ha dichiarato di non saperne nulla e poi ha ribadito più bruscamente che «Nessuno può prendere appuntamenti per conto mio. Sono il rappresentante di un Governo e non mi faccio convocare da nessuno». Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora a chi gli domanda se si è sciolto il nodo sull'incontro di Losanna con il numero uno del Cio, Thomas Bach, a margine del 'Festival delle Città' in corso a Roma.

A sua volta il presidente del Coni è ritornato sull'argomento «C'è stato un equivoco, semplicemente ho fatto da segretario, valuteranno loro». Nel corso del convegno 'festival delle città' il presidente del Coni Malagò ha voluto chiarire sulla querelle con il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, sull'incontro con il n.1 del Cio Bach. «Il ministro - ha detto Malagò, seduto vicino a Spadafora - deciderà come dove e quando incontrare Bach».



Ultimo aggiornamento: 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA