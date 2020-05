Giro d'Italia Virtual, sul Sestriere vittoria di Fuglsang. Astana leader della generale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Giro d’Italia Virtual ancora un successo per l'Astana Pro Team, con Jakobe Alexey, che hanno vinto la sesta frazione di 31,5 chilometri e 1.180 metri di dislivello, con l'arrivo in salita di Sestriere. Quella di oggi era la parte finale della tappa Numero 20 della Corsa Rosa da Alba al Sestriere, da Briancon.Jakob Fuglsang (1:06'04", miglior tempo individuale) e Alexey Lutsenko hanno fatto segnare il miglior tempo complessivo, 2:13'24", portando un nuovo successo al team kazako. Secondo posto per la Bardiani CFS Faizanè staccata di 5'47", terza la Nazionale Italiana a 10’46”.Il team kazako conserva la Maglia Rosa e incrementa il vantaggio nella classifica generale: 48'26" sul Team Jumbo - Visma, secondo e 1:00'43" sulla Androni Giocattoli - Sidermec, terza.Successo per l’Astana anche nella Pink Race, gara riservata alle donne, con Katiache ha fatto segnare il miglior tempo (1:16'54") e Liliana, che hanno chiuso con 2:45'48”. Secondo posto per la Nazionale Italiana con un ritardo di 9'35", Trek-Segafredo terza a 10'35".La Trek-Segafredo conserva la testa nella generale con 22'11" sulla Nazionale italiana e 1:00'56" sull'Astana Women's Team.Sabato 9 maggio, appuntamento finale con il Giro d’Italia Virtual, con la cronometro individuale sul tracciato della tappa 21, Cernusco sul Naviglio-Milano, Cronometro Tissot (Tappa Completa 15,7 Km – Dislivello 30), che deciderà i vincitori di questa prima edizione della corsa rosa virtuale.