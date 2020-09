Tour: Lutsenko si esalta, segnali di Aru, Yates resta in giallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Tour de France va in porto la fuga. Il kazakosi è aggiudicato la sesta frazione della corsa francese, vincendo la Le Teil - Mont Aigoual di 191 km, arrivo in salita inedito per questa corsa. Lutsenko è stato molto abile a lasciare sul posto i sette compagni di fuga che erano con lui fin dall’inizio, portandosi tutto solo al traguardo. Alle sue spalle si sono piazzati i compagni di fuga. La volata del gruppo dei battuti viene vinta da, in cerca di riscatto dopo aver perso la maglia gialla per un errore della squadra nella tappa di ieri, per colpa di un rifornimento irregolare.La maglia di leader della classifica generale resta sulle spalle di, che conserva 3″ sue 7″ su. A 22 km dal traguardo ha tentato uno scatto: l’italiano della UAE Team Emirates non è però riuscito a dare man forte alla propria azione, probabilmente nata per appoggiare un possibile allungo del proprio compagno di squadra Pogacar. Se non altro, possiamo dire di aver visto uno spunto buono per il sardo.Domani si svolgerà la settima tappa del Tour de France, la Millau - Lavaur di 168 km, frazione adatta alle ruote veloci.