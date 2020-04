Ultimo aggiornamento: 20:08

Vittoria di tappa alla Bahrein- McLaren, che ha dominato la quarta tappa del Giro Virtual con Frede Rafa. Wright ha tagliato per primo il traguardo virtuale di Madonna di Campiglio, mentre il compagno Vall ha chiuso in terza posizione. GorkaAlexander con la maglia dell’Astana Pro Team, hanno difeso la leadership della classifica generale. Nella Pink Race, la corsa riservata alle donne, il successo di tappa è andato alla Nazionale italiana grazie a Sorayae Marta, mentre la Trek-Segafredo continua a guidare la classifica generale.Una tappa difficile quella di oggi con 25,9 km e 930 metri di dislivello, con l'arrivo in salita di Madonna di Campiglio, parte finale della 17^ tappa da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio, dove i corridori con i rulli, da casa, hanno percorso partendo da Villa Rendena. Fred Wright ha fatto il miglior tempo oggi, chiudendo la prova in 56'56", miglior tempo individuale, che con il compagno Rafa Valls hanno fatto segnare il miglior tempo complessivo di 01:56'55". L’Astana Pro Team ha chiuso in seconda posizione staccata di 9'31, mentre il Team Jumbo-Visma ha completato il podio con un distacco di 9'43".Il team kazako rafforza così il suo primato in classifica generale, ora ha un vantaggio di 18'33" sulla Bahrain-McLaren e 20'53" sulla Nazionale Italiana, rappresentata oggi da Albertoe Alessandro. Nella prova femminile ad avere la meglio sulle avversarie, è stata Elisa, che con il suo tempo di 01:07'05" è stata determinante per la sua Trek-Segafredo, in testa alla Pink Race.Adesso la Trek-Segafredo ha un vantaggio di 29'39" sulla Nazionale italiana e 1:15'52" sull'Astana Women's Team. Ancora una volta a scendere in strada domani saranno gli ex professionisti, mentre i pro torneranno a correre sabato con la quinta frazione.Quella che i corridori virtualmente correranno sabato, doveva essere la diciottesima frazione del Giro, con 209 chilometri da Pinzolo fino ai Laghi di Cancano, arrivo inedito della corsa rosa. Così non sarà e i ciclisti virtualmente, con i rulli da casa , percorreranno gli ultimi 30 chilometri della tappa, ovvero da Bocca di Braulio ai laghi di Cancano con un dislivello di 710 metri.Il ciclismo solidale con le sue corse virtuali non si ferma e oltre al Giro d’Italia, che sta raccogliendo fondi per la Croce Rossa Italiana, anche lo Stato di Israele domenica lancerà la sua corsa virtuale. Sarà una gara dedicata alla solidarietà, con i corridori israeliani della Israel Start Up che nel giorno dell’indipendenza del loro Paese, sfideranno il resto del mondo per donare mascherine. I corridori israeliani si misureranno con 4 team formati da corridori provenienti da tutto il mondo, con lo scopo di donare altre mascherine nella lotta contro il coronavirus.