Europei, domani la gara maschile in linea: Nizzolo e Trentin capitani dell'Italia

Sarà strano non vedere domani Elia Viviani al via del campionato europeo da lui vinto lo scorso anno, ma la nazionale azzurra parte senza dubbio con l’obiettivo di riconfermarsi. Due anni fa, nella prova in linea, si impose Matteo Trentin, che riuscì a battere nientemeno che Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel. Lo scorso anno è stata ancora l’Italia ad imporsi nella prova maschile della rassegna continentale con la bellissima vittoria del campione olimpico su pista di Rio 2016. Purtroppo, le regole anti Covid-19 delle squadre hanno costretto Elia Viviani e Sonny Colbrelli a rinunciare a questa manifestazione, ma nonostante questo gli azzurri guidati da Davide Cassani vogliono lasciare ancora il segno.Il percorso di Plouay misura 178 km. Gli azzurri saranno al via saranno il neo campione d’Italia Giacomo Nizzolo, Edoardo Affini, Davide Ballerini, Davide Cimolai, Matteo Trentin, Manuele Boaro, Diego Ulissi e Giovanni Visconti. Nonostante le assenze, quindi, la nazionale è sicuramente molto competitiva, e può provare davvero a lasciare il segno per il terzo anno consecutivo.Nizzolo è sicuramente l’azzurro più in forma dopo il successo tricolore ottenuto domenica scorsa al campionato italiano, mentre è da verificare la condizione di Matteo Trentin, caduto a info mese alla Milano-Sanremo. Molto probabilmente saranno loro i due capitani di una nazionale azzurra composta da un misto di corridori giovani ed altri più esperti.La gara degli uomini Elite inizierà alle ore 12 e sarà anticipata dalla prova Under 23 femminile. Anche in questo caso, la nazionale di Salvoldi parte con l’obiettivo di ben figurare in una gara che si preannuncia molto difficile.