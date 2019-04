Il Giro d’Italia torna con Tim Vision su Eurosport Player e il grande sport si tinge di rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’11 maggio con TIMVISION su Eurosport Player, con una programmazione ricca di eventi, la maglia rosa torna protagonista del Giro d’Italia per la centoduesima edizione. Si parte da Bologna e, passando per Riccione e San Marino, il giro si chiude nell’Arena di Verona (2 giugno). Saranno 21 tappe per 3518 chilometri di emozioni da vivere con TIMVISION su Eurosport; uno spettacolo appassionante e avvincente raccontato attraverso le voci di Riccardo Magrini e Luca Gregorio.Il grande ciclismo continua con il Tour of California (dal 12 al 18 maggio) , la corsa che prepara i campioni al Tour de France. Da Sacramento a Pasadena , 7 tappe da vedere con TIMVISION su Eurosport.Tra gli altri attesi appuntamenti, il tennis con tutti i match del Roland Garros (da 26 maggio al 9 giugno). Nel secondo Slam della stagione, quello che si giocherà sulla terra parigina, saranno presenti almeno sei azzurri: Marco Cecchinato, Fabio Fognini, Andreas Seppi, Matteo Berrettini, Thomas Fabbiano e Lorenzo Sonego, mentre nella entry-list femminile, Camila Giorgi sarà l’unica giocatrice azzurra ad accedere direttamente al tabellone principale. Ogni giorno live dalle 11.00 saranno trasmessi i commenti e le analisi di Barbara Schett e Mats Wilander nel loro Game Schett & Mats. .Sempre a maggio, si potranno seguire anche la pallanuoto con la champions league (14 e 15 maggio); il Basket con la Lega Seria A (play off 18-22 maggio) e l’ Euroleague (17-19 maggio); il golf con i migliori golfisti del ranking mondiale (dal 2 al 5 maggio); infine i motori, con il Mondiale Superbike e l’attesissimo Gran Premio d’Italia (dal 10 al 12 maggio); l’E-Prix di Monaco (11 maggio) e Berlino (25 maggio); il World Touring Cup Racing, la competizione internazionale di Gran Turismo di Slovakia (dal 10 al 12 maggio) e di Zandvoort (dal 17 al 19 maggio); il Motocross World Championship di Cina (1° maggio), Italia-Lombardia (12 maggio), Portogallo (19 maggio) e Francia (26 maggio).