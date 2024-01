La Corsa di Miguel, torna il grande evento nel 2024 con nuovi ospiti d'onore

Conto alla rovescia per la Corsa di Miguel. Una gara che ha già una ricca storia alle spalle e che ricorda la figura del maratoneta poeta argentino desaparecido, Miguel Sanchez. Una corsa di amatori, studenti, principianti, ma anche di campioni mondiali e olimpici. E sì perché nell'album della manifestazione, che dal 2016 arriva allo stadio Olimpico, ci sono personaggi iconici dello sport italiano: fra gli altri, Pietro Mennea aveva fatto da spettatore e da testimonial incontrando Elvira Sanchez, la sorella di Miguel, insieme con un altro campione olimpico, il cestista argentino Hugo Sconochini. Ora, il più assiduo è senz'altro Massimiliano Rosolino, il nuotatore d'oro di Sydney, ormai podista di ottimo livello, che proprio nel 2017 debuttò nell'ambito atletico con la Corsa di Miguel e che è sempre presente negli ultimi anni. Ma in mezzo, diversi altri campioni hanno partecipato.

Fra questi, c'è da ricordare sicuramente Antonella Palmisano. Era l'edizione che arrivò allo stadio dei Marmi Pietro Mennea, quella del 2015 e la ragazza pugliese si presentò alla partenza per un allenamento incrociando per una foto anche Giovanni Malagò, pure lui al via. L'immagine portò fortuna: l'anno dopo, Antonella mise a fuoco la medaglia con il quarto posto di Rio, prima di conquistarla nel 2021 in Giappone, addirittura d'oro. Sulle strade della Miguel ha corso più volte anche Alessandra Sensini, velista d'oro anche lei a Sydney e portacolori dell'Aniene. Ma nel 2005 c'era stata addirittura un'accoppiata: lo starter era stato Igor Cassina, vincitore alla sbarra l'anno prima ad Atene, mentre a digerire i dieci chilometri era arrivato anche Andrea Benelli, olimpionico del tiro a volo. A proposito di starter, nell'edizione 2022, spostata al 25 aprile per ragioni di Covid, a dare il via fu Vito Dell'Aquila, pochi mesi pochi mesi prima del trionfo a Tokyo nel taekwondo. Ma la lista è lunga: hanno corso anche Margherita Granbassi, fiorettista campione del mondo nel 2006 a Torino, e Claudia Corsini, anche lei trionfatrice in ambito iridato a Varsavia nel 2005 nel pentathlon moderno. E un habituè della gara è Bruno Mascarenhas, canottiere grande conoscitore del Tevere "di sotto" e di quello "di sopra": a lui accadde qualcosa di davvero speciale. "In una Miguel partii e dopo qualche minuto ricevetti la telefonata che stava per nascere mio figlio".

Anche nell'edizione 2024, la corsa potrebbe avere qualche ospite d'autore di...contesto olimpico.

Lo sport "indiziato" è la ginnastica. Vedremo. La Corsa di Miguel sarà anche un omaggio alla memoria di Gianni Bondini, il giornalista recentemente scomparso che fu fra gli ideatori della manifestazione nel 2000. Le scuole Italiane parteciperanno nel suo ricordo a un concorso giornalistico per gli studenti sul tema dell'inclusione attraverso lo sport.

Chi si vuole iscrivere alla Corsa di Miguel o ricevere informazioni può consultare il sito www.lacorsadimiguel.it.