Muay Thai, Alessio Malatesta e un sogno rincorso fino in Thailandia

C'è un passaggio che tutti gli appassionati di Muay thai , devono fare, almeno una volta nella loro vita: allenarsi in Thailandia, la patria di questa arte marziale a contatto pieno, tra le più complete (e con molte similitudini con le Mma, esclusa la gabbia e i combattimenti a terra). Chi, invece, ha ambizioni più alte, ovvero arrivare a conquistare la vetta nei più importanti e difficili tornei internazionali, dovrà inevitabilmente eleggere un domicilio thailandese per periodi più lunghi. E questo lo sa bene uno come Alessio Malatesta, classe 2001, che solo quest'anno, ha trascorso 7 mesi in Thailandia, accompagnato spesso dal padre, Francesco, a cui deve molto, a partire dall'amore per questo tipo di boxe. Una passione nata nella sua Capena, dove Alessio vive, fin dall'età di 7 anni, quando il padre, anche lui praticante di questa disciplina nota come l'arte delle otto armi -, ha iniziato ad insegnargli le prime combinazioni di pugni e calci. Ad oggi Alessio ha disputato già 60 match da professionista e ha all'attivo 40 vittorie, tre pareggi e 17 sconfitte. Lungo l'elenco dei titoli che ha già potuto riportare nella sua città natale: nel 2019, Malatesta ha vinto il titolo mondiale in "The global fight", ma poi anche quello Wmc Intercontinetale e il Mtgp intercontinentale. L'ultimo, lo ha visto perdere nella finalissima, in Thailandia, in un match dall'esito tutt'altro che scontato. «Per me e per tutti, la finale è andata benissimo commenta Malatesta, che da pochi giorni è rientrato in Italia il verdetto è stato non conforme e invito chiunque a valutare con i proprio occhi su Youtub»". Quanto all'amore per questa disciplina, Malatesta spiega che l'hha scelta «perché è la più completa, e contempla anche uno stile di vita specifico e una parte spirituale. Si usano pugni, gomiti, ginocchia, i calci e la lotta in clinch (ovvero il combattimento corpo a corpo), ed è possibile colpire ovunque l'avversario, ad eccezione delle parti basse».