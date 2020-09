Mo Farah torna e stabilisce il record dell'ora. Successo anche per l'italiano Desalu

Il britannico Mo Farah ha stabilito il nuovo record mondiale dell'ora correndo una distanza di 21.330 metri al meeting di atletica della Diamond League a Bruxelles. Il 37enne, 4 volte oro olimpico, ha battuto il precedente record di 21.285 metri stabilito il 27 giugno 2007 da Haile Gebrselassie in Etiopia. Bella serata azzurra in Diamond League. Nel Memorial Van Damme di Bruxelles centra la vittoria Fausto Desalu sui 200 metri in 20.39 per il primo successo di uno sprinter italiano nel massimo circuito internazionale. Nell'asta primato stagionale di Claudio Stecchi con 5,60, poi eliminato a 5,70 (quarto). Sui 100 metri donne terza Irene Siragusa in 11.57 (0.2) e settima Vittoria Fontana in 11.74. Sui 400 metri ottima in 52.85 Alice Mangione, quinta alla prima apparizione in Diamond League. Quinta anche Eleonora Vandi sui 1000 metri in 2:38.48. Record del mondo nell'ora di corsa femminile per l'olandese Sifan Hassan, che ha percorso 18,930 km.

Ultimo aggiornamento: 5 Settembre, 00:04

