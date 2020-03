Alla Parigi-Nizza ancora Italia con Bonifazio. In serata possibile sospensione della corsa

Ultimo aggiornamento: 17:51

Ancora una vittoria azzurra alla Parigi-Nizza con Niccolòdella Total Direct Energie, che ha conquistato la quinta tappa della corsa francese: 227 chilometri da Gannat a La Côte-Saint-André. Dopo il successo di Giacomonella seconda frazione, è arrivata oggi la vittoria in volata di Bonifazio, che ai microfoni della televisione francese, ha dedicando la vittoria alla sua famiglia chiusa in casa per il coronavirus, spiegando la difficile situazione del Paese. Il ragazzo di Cuneo con grande potenza, ha prima preso la scia dello sloveno(Bahrein-Merida) e dopo averlo recuperato e saltato, ha superato tutti tagliando per primo il traguardo. Al secondo posto Garcia(Bahrein-Merida), seguito da Peter(Bora-Hansgrohe) e Nacer(Arkea Samsik). Per quanto riguarda la classifica generale il tedesco(Bora-Hansgrohe), mantiene il primo posto davanti al danese(Sunweb) e il tedesco(Bora-Hansgrohe). Il primo degli italiani è Giacomo Nizzolo al nono posto, che però è anche secondo nella classica a punti.Per Bonifazio il successo di oggi è il secondo stagionale, dopo aver conquistato a febbraio la seconda frazione del Saudi Tour. “Avevo lavorato bene per arrivare alla Sanremo - ha spiegato Bonifazio dopo il traguardo - purtroppo è saltata e mi è dispiaciuto tantissimo. Nella prima parte non sono andato benissimo, poi mi sono sbloccato durante la corsa e sono riuscito a fare un ottimo finale. In questo momento in Italia non è un bel periodo e voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia che a causa del coronavirus è costretta a stare chiusa in casa”.Domani si dovrebbe correre la sesta frazione della Parigi-Nizza, che terminerà domenica. Le sorti della corsa sono nelle mani del presidente Emmanuel Macron, che in serata parlerà alla nazione, spiegando i provvedimenti decisi in seguito all’aumento di casi positivi legati al coronavirus.La sesta tappa sarà di appena 160 chilometri con 3000 metri di dislivello e da Sorgues si arriverà ad Apt. Sarà una tappa molto mossa con 6 GPM di seconda e terza categoria.