X Factor, Anastasio e le polemiche per quel like a Casapound: «Non sono fascista né comunista»

«Non sono comunista né fascista, ancora parliamo di questo? Io mi tengo informato, metto like e vedo cosa dicono le persone». Lo ha detto Marco Anastasio, il vincitore della dodicesima edizione di X Factor rispondendo ad una domanda sulle polemiche nate intorno ai like a CasaPound e Salvini sulla sua pagina Facebook. «Io ho la mia opinione su fatti di cronaca, a volte sono da un lato e a volte dall'altro. Mi etichetto come un libero pensatore. Può dire una cosa giusta anche Salvini, così come Renzi. Guardo alla cosa che si dice, non alla persone che la dice», ha aggiunto il rapper ventunenne.

Queste polemiche «mi fanno sorridere, hanno fatto il classico gioco del titolone sulla base di non so bene cosa. Io sono un libero pensatore e ho posizioni per nulla additabili di fascismo», ha spiegato Nasta. «Oggi c'è un caos politico completo - ha detto a chi gli ha chiesto di svelare il suo orientamento -: la destra si è ribaltata in sinistra e la sinistra in destra; la destra si occupa di lavoratori, la sinistra di temi sociali ma in chiave liberista. È un casino». «Alle ultime elezioni - ha concluso - ho votato scheda bianca».

