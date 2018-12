X Factor segna un record: giovedì la finale più vista di sempre

È stata la finale più vista di sempre del talent show di Sky quella di giovedì sera di X Factor che ha visto trionfare il giovane rapper campano Anastasio. La finalissima del programma prodotto da Fremantle è stata seguita il 13 dicembre su Sky Uno/+1 HD, TV8 e Cielo da 2.824.484 spettatori medi con uno share complessivo del 13% e un totale di 7.744.932 spettatori unici, in crescita dell'1,5% rispetto a quella di X Factor 2017.



Il picco di share è stato registrato alle 23.57, in corrispondenza della proclamazione del vincitore Anastasio, con il 20,8%, mentre il picco di spettatori si è registrato alle 22.06 con 3.141.859, in corrispondenza del verdetto della prima manche che ha visto i Bowland classificarsi al 4° posto. Sul podio, insieme ad Anastasio, al 2° posto Naomi e al 3° posto Luna.



Giovedì sera, la finale di X Factor è stato il secondo programma più visto di tutta la tv italiana, e il primo programma nazionale tra il pubblico 15-54 con il 20,4% di share. Inoltre, è stato il programma più visto anche tra i giovanissimi 4-19 anni con il 29,5% di share.



Inoltre, Sky Uno e TV8 il 13 dicembre sera sono stati rispettivamente il 3° e il 4° canale nazionale sul totale individui e anche il 3° e il 4° canale più visto tra il pubblico 15-54 anni, rispettivamente con l'11% e il 9,7% di share. Sky Uno è stato inoltre il canale più visto sulla piattaforma Sky e il più visto a livello nazionale tra il pubblico 4-19 anni.



La partecipazione del pubblico da casa è stata altissima: sono stati più di 11,4 milioni i voti arrivati al Mediolanum Forum per Anastasio, Naomi, Luna e i Bowland (+35% rispetto alla finale 2017), portando il totale per l'intera edizione a oltre 48 milioni di voti complessivi.



Con questi numeri, quella appena conclusa è l'edizione più votata del talent show, in crescita del +45% rispetto al 2017. Sui social network, anche per la finale XF12 è stato di gran lunga il programma tv più commentato della giornata con 1.286.285 interazioni complessive, con il 67% delle interazioni generate su Instagram.



La finale di X Factor risulta essere il singolo programma tv più commentato di questa stagione televisiva (1 settembre - 13 dicembre). Su Twitter l'hashtag ufficiale #XF12 con 33.012 citazioni (+124% rispetto alla semifinale) è entrato organicamente nella classifica dei Trending Topic italiani alle 22.30 di ieri sera fino a questa mattina. In trending topic durante la notte anche MengoniXFactor, Anastasio, Naomi, Tommaso Paradiso, Tom Walker. Inoltre, intorno alle ore 23.00 gli hashtag relativi a XFactor hanno occupato 7 posizioni su 10 nella classica italiana.

