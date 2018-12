​Anastasio e Maradona: il tatuaggio mostrato in diretta a X Factor sorprende i social VIDEO

Durante la finale di X Factor che ha visto prevalere il rapper napoletano Anastasio non tutti hanno notato un particolare: l'artista, in attesa del verdetto insieme alla concorrente Noemi e al conduttore Alessandro Cattelan, ha sollevato la maglia mostrando per un istante un gigantesco tatuaggio di Maradona sulla pancia. Una promessa mantenuta per il rapper finito al centro delle polemiche perché considerato da alcuni di estrema destra. Anastasio, infatti, aveva giurato «mi faccio stampare Maradona se arrivo in Finale».



Ultimo aggiornamento: 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA