Sonia Bruganelli si confessa a Matrix: «Non mi interessa se non piaccio, non devo fare pubblicità»

«Non è facile essere la moglie di Paolo Bonolis». Sonia Bruganelli, spesso criticata sui social, si confessa a Matrix e svela alcuni retroscena sulla loro vita di coppia.

Poi risponde alle feroci critiche che spesso arrivano sui social per i suoi post provocatori in cui esibisce la sua vita nel lusso: «Non capisco la polemica. Non voglio dire agli altri: Guardate che bello quello che vivo io e che voi non potete fare. Dovete vivere così o siete degli sf***ti’. Io condivido momenti della mia giornata. Non mi interessa se a qualcuno possa non piacere quello che pubblico visto che non mi pongo il problema perché non devo fare pubblicità».

E poi svela:: «Gli heaters si sfogano. Con alcune donne dico: parliamone. A volte è successo che certe persone mi sono diventate amiche».



