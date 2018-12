Su Sky Arte giovedì 6 dicembre “L'arte viva di Julian Schnabel” di Pappi Corsicato

Arriva in tv

L'arte viva di Julian Schnabel

alle 21.15 in prima visione assoluta e in esclusiva su Sky Arte (canale 120, 400 di Sky), si vedrà il film di Pappi Corsicato che vuole essere il ritratto intimo e privato, pubblico e professionale, di uno dei più grandi e completi artisti degli ultimi decenni. L'approccio estroverso e anticonvenzionale di Schnabel nei confronti del lavoro e della vita viene mostrato tappa per tappa, fino alla sua consacrazione come pittore e regista. Julian Schnabel è senza dubbio uno degli artisti più irrequieti e completi della sua generazione, non solo per i lussuosi pigiami, diventati il suo tratto distintivo con cui si presenta in pubblico.



Nato a Brooklyn nel 1951, è a tutti gli effetti figlio di quella New York artistica e vivace che ha rivoluzionato la scena creativa negli anni '70 e '80. I suoi quadri si riconoscono tra le altre cose per le dimensioni gigantesche e l'uso di ceramiche rotte. Collezionato dai maggiori musei del mondo, l'opera di Schnabel sconfina nel mondo della musica, con la copertina dell'album dei Red Hot Chili Peppers

By the Way

e le frequentazioni di artisti come Bono Vox e Lou Reed, e nel cinema, per il quale ha realizzato grandi capolavori. Dal commovente

Basquiat

(1996) dedicato al writer portato in auge da Andy Warhol, al Leone d'Argento di

Prima che sia notte

(2000) con Javier Bardem. Dal pluripremiato

Lo scafandro e la farfalla

(2007), all'ultimo biopic su Van Gogh

At Eternity's Gate

(2018), presentato a Venezia 75, con Willem Dafoe.



Nel film si susseguono i materiali di archivio, i filmati domestici, le riprese degli shooting cinematografici, la vita familiare, gli incontri con gli artisti, i musicisti e gli attori che fanno parte della quotidianità di Schnabel. Attraverso le interviste alla moglie, ai figli e agli amici dell'artista, tra i quali Al Pacino, Mary Boone, Jeff Koons, Bono e Laurie Anderson, Corsicato crea un caleidoscopio di immagini e emozioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

”. Giovedì 6 dicembre