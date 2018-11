GfVip, Ilary Blasi e le critiche social da Enrico Silvestrin

Enrico Silvestrin continua a far discutere anche dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 2018. Lunedì sera durante la diretta dell'undicesima puntata, via social ha polemizzato con il programma per non essere stato microfono, ma la figuraccia è dietro l'angolo.

L'ex vj ha pubblicato su twitter una sua foto commentando così: «Nel dubbio stasera non mi hanno proprio microfonato #TeamZozzi», facendo sottindere un boicottaggio nei sui riguardi. Non pago, ha pubblicato una nuova foto in cui c'è Alessandro Cecchi Paone microfonato con tanto di freccetta e hashtag #teamzozzi.

Peccato che però non ci sia nessuna cospirazione nei suoi riguardi. Durante la diretta le telecamere hanno inquadrato i concorrenti in studio e si è notato che ad essere stati microfonati erano sono gli ex gieffini in prima fila, mentre tutta la seconda fila, dove era seduto Silvestrin, no.



Ultimo aggiornamento: 17:19

