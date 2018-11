GfVip, Giulia Provvedi in lacrime dopo la lite con Cecchi Paone. E Silvia la consola

Momenti difficili al Grande Fratello Vip 2018 anche per Giulia Provvedi. «Mi sento sola, non mi sento forte», ha detto in lacrime Giulia, mentre la sorella gemella Silvia - fresca reduce da una litigata con Alessandro Cecchi Paone per Fabrizio Corona - cercava di consolarla abbracciandola forte.

«Ci sono anche giornate così, sìì sicura di te», le ha detto Silvia cercando di far sorridere Giulia, che sta soffrendo per l'eliminazione dalla Casa di Fabio Basile, con cui aveva stretto un rapporto profondo di amicizia.

Giulia ha poi parlato con Silvia della lite di quest'ultima con Alessandro. La discussione non è piaciuta neanche a Giulia, che afferma di essere rimasta delusa: «Sia dalle parole sia dai modi, con che freddezza vai da una persona a dire cose del genere?». Le sorelle in giardino cercano di capire il motivo che ha spinto Cecchi Paone a indirizzare quelle forti parole verso Silvia.

Ricordiamo che l’ultima diretta dalla Casa è stata difficile per le Donatella che hanno dovuto salutare Fabio Basile, eliminato giovedì scorso dal gioco, e affrontare un dopo puntata ancora più duro. Il giornalista ha attaccato l'ex fidanzata di Fabrizio Corona e ne è scaturita una discussione animata. «Sei stata sui giornali per una vita, sei un esempio sbagliato tesoro. Non si sta per anni con uno dei peggiori uomini, Fabrizio Corona è il peggiore esempio per i giovani italiani e tu ci sei stata fidanzata».

