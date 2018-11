GfVip, parolaccia in diretta di Ilary Blasi e i social si scatenano

Ilary Blasi e la parolaccia in diretta al Grande Fratello Vip. La conduttrice del reality di Canale 5 - che ha sedotto i suoi fan con un look super glamour (parrucca bionda cortissima e vestito cipria supersexy) - ha dovuto sottoporsi la gioco "Lecca la parola" per uno scherzo di Alfonso Signorini. Ilary accetta ma la gaffe è dietro l'angolo.

La conduttrice, bendata, deve riconoscere con la lingua la parola "Alfonso". Per capire di che termine si tratti lecca tutte le lettere e quando si accorge che è una parola molto lunga esclama: «Cazz*** è lunga».

Ilary Blasi si accorge subito della gaffe e si nasconde la bocca con la mano. Alfonso, che pare non aver sentito, continua ignaro il gioco. Ma sui social ormai è virale, la gaffe è fatta. Ma Ilary è amata anche per la sua spontaneità.

