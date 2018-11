Ignazio Moser: «Mi separerò da Cecilia, voglio fare l’Isola dei Famosi»

Dopo il Grande Fratello Vip Ignazio Moser ha deciso di partire per l’Isola dei Famosi. Il suo fidanzamento con Cecilia Rodriguez, durante il reality Mediaset infatti non lo ha fatto conoscere per quello che realmente è. Il progetto di Moser è quello di intraprendere l’avventura in Honduras, come accaduto per l’attuale fidanzata e la sorella Belen: “Mi separerò da Cecilia. C’è questa pazzia: voglio fare L’Isola dei Famosi perché comunque nel primo reality che ho fatto la mia immagine è uscita per la coppia. Il mio desiderio è quello di far conoscere solo un certo punto di vista di quello che sono”.

Ignazio, ospite di Lorella Boccia a “Rivelo”, ripercorrerebbe le orme tanto di Cecilia, tanto del suo ex Francesco Monte, eliminato dall’Isola per via del canna gate: “Non so se farò meglio o peggio di Francesco Monte a L’Isola dei Famosi. A me è dispiaciuto perché avrebbe potuto essere un momento di rivincita per lui. Per costruire delle basi su cui ripartire. Francesco è tornato a casa per una sciocchezza. La situazione non era così grave come è stata trasformata. Credo che adesso Francesco non sia innamorato di Cecilia. Ha avuto una vita piuttosto frenetica”.

Ultimo aggiornamento: 18:37

