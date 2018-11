GfVip, le anticipazioni: scoppia il caso Lory Del Santo

Grande Fratello Vip 2018, questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la tredicesima puntata del reality condotto Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Puntata che si preannuncia già da adesso ricca di sorprese. In nomination, Martina Hamdy, Stefano Sala e Walter Nudo. Sui social c'è già chi darebbe per "spacciata" la bella meteorina, dal momento che Nudo è visto sempre più come il papabile vincitore di questa terza edizione e il "mammo" Stefano Sala sta appassionando il pubblico con la tenera amicizia nata con Benedetta Mazza. Ma, come ormai ci ha insegnato il Gf Vip, il colpo di scena è dietro l'angolo.

Non è tutto. Per stasera è prevista una seconda eliminazione a sorpresa. Si marcia ormai spediti verso la finalissima di lunedì 10 dicembre. Con Silvia Provvedi e Francesco Monte già in finale. E i concorrenti, che hanno trascorso gli ultimi giorni reclusi in caverna, sono sempre più agitati. Tra di loro, Lory Del Santo.

L'attrice non avrebbe preso bene le incomprensioni nate con il resto del gruppo nel corso della dodicesima puntata. E in particolare con Silvia Provvedi, che l'aveva attaccata direttamente. Lory avrebbe sofferto molto per essere, a suo dire, stata fraintesa. E stasera potrebbe regolare i conti.

Infine, Andrea Mainardi, lo chef dal cuore tenero del Gf Vip, nel corso della tredicesima puntata riceverà una sorpresa. Andrea non ha mai nascosto di sentire molto la mancanza della figlia e della compagna. E chissà che non sia proprio lei a entrare nella Casa. Insomma, tutto pronto per la puntata di stasera. E forse conosceremo anche il nome del terzo finalista.

