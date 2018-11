Grande Fratello Vip, parla il fidanzato di Jane Alexander: «Non è tornata a casa da me»

Gianmarco Amicarelli, fidanzato di Jane Alexander, uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, dove ha baciato Elia Fongaro, torna a parlare della sua relazione a Domenica Live. Cosa ha fatto Jane la prima notte fuori dal reality?, è la domanda posta in trasmissione.

«Non è tornata a casa da me, mi ha chiesto altri giorni per pensare. Non so a cosa, chiediamolo a lei, è uscita ha fatto quello che ha fatto, non so a cosa debba pensare. Io ho risposto: va bene. Pensavo avesse pensato abbastanza lì dentro, se le serve ancora tempo va bene».

È stata lei a chiamare Gianmarco ma non lo ha fatto subito dopo l’uscita da reality.

Barbara D’Urso poi mostra un post che lo scorso giugno Jane Alexander aveva messo sui social, in cui chiedeva a Gianmarco quando le avrebbe fatto la proposta di matrimonio, che poi effettivamente le ha fatto quando era nella Casa. Justine Mattera ha detto a Barbara D’Urso che la coppia era già in crisi da tempo.

«Lo avrà detto sicuramente a Justine, a me non lo ha detto».

Jane Alexander nella Casa ha detto che Gianmarco le aveva mancato di rispetto prima del reality.

«Non so a cosa si riferisca, io non ho fatto nulla».

Dove si trova Jane ora?, domanda Barbara D’Urso.

«Non lo so, penso a Roma, da amiche o in hotel. Non lo so, non me lo ha detto. Forse non sono stato capace di amarla come voleva».

Nello spazio precedente, a Elia Fongaro era stato chiesto: avete dormito insieme e vi siete svegliati felici?

Elia non ha risposto direttamente ma ha commentato: «Io sono molto felice». Ha comunque detto di averla vista solo dopo la puntata del Grande Fratello Vip in cui Jane è uscita dal reality. Lì, in studio, lui e Jane si sono baciati in modo appassionato.

Gianmarco ammette di stare molto male: «Sicuramente sa che ho sofferto e sto soffrendo. Non posso dimenticare due anni che ho passato con Jane, non so più se è amore, sicuramente un sentimento forte c’è. Quando è entrata nella casa, certo che ero innamorato, altrimenti non sarei andato a vivere con lei. L’amore c’è ma le strade si possono separare anche quando si è innamorati».

Se Jane tornasse, Gianmarco la perdonerebbe?, domanda Barbara D'Urso.

«Non so che dire. Se me lo chiedi tu è una cosa, se me lo chiedesse lei con quegli occhi....».

