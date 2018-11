Fabrizio Corona, maglia di Totti e sfida a Ilary Blasi. Ira dei tifosi della Roma: «Non sei degno»

Fabrizio Corona e la maglia giallorossa della Roma numero 10 di Francesco Totti. L'ex re dei paparazzi torna a far parlare di sé e (forse) a provocare la conduttrice del Grande Fratello Vip Ilary Blasi, a cui da settimane lancerebbe fracciatine social. Dopo la lite in diretta tv. E questa volta Corona avrebbe utilizzato proprio la mitica maglia dell'ex Capitano per lanciare la sua provocazione. Ma andiamo con ordine.



Durante una serata in discoteca, dove era l'ospite d'onore, Fabrizio avrebbe indossato la maglia di Totti e poche ore fa avrebbe postato la foto "inciriminata". Immediata: «Togliti quella maglia,». E ancora: «Continua a giocare con le tue magliette e lascia stare quelle di chi si è guadagnato il rispetto e l’amore facendo il suo mestiere».

A inizio novembre, dopo la lite in diretta tv con la conduttrice del Gf Vip, Corona aveva chiesto scusa a Totti con un post. Salvo poi farsi fotografare con indosso la maglia della Lazio pochi giorni dopo. E anche in quel caso la foto apparsa sulle stories di Instagram sarebbe stata letta come una provocazione a Ilary Blasi e all'ex Capitano. Arriverà la replica da Ilary e Francesco? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 18:05

