Giulia Salemi e Francesco Monte, notte bollente in suite: «Sei come un tornado»

Dopo l'ennesima lite e il chiarimento definitivo, il Grande Fratello Vip ci mette lo zampino e prova a far riappacificare Francesco Monte e Giulia Salemi con una sorpresa. Arriva un comunicato: l'influencer può riscuotere il premio che ha vinto durante la scorsa puntata e andare in suite con un inquilino a scelta.

Agli altri coinquilini non ci vuole molto per capire chi sarà il prescelto. Francesco Monte trascorrerà un'intera notte con la ragazza e le "battutine" sembrano inevitabili.

Seduti uno di fronte all'altra a cena brindano alla loro amicizia. Il presunto flirt è stato troncato sul nascere perché Monte ha spiegato che non potrà mai esserci amore tra loro, ma Giulia non avrebbe preferito nessun altro: «Tu per me sei stato una scoperta e una rivelazione, sono felice che tu sia entrato come un tornado nella mia vita. Mi sembra strano, ieri mi ero ripromessa che mi sarei molto limitata con te. E siamo qui, quindi non c'è coerenza»

«Sei speciale e sei il mio punto di riferimento qui. In sole cinque settimane sei riuscita a vedere quello che amici che ho da anni non sono riusciti a scoprire», le parole dell'ex tronista. Sulle note di una canzone la ragazza scoppia a piangere vergonandosi per la commozione. E il ragazzo è pronto a consolarla invitandola a ballare e accarezzandole i capelli. Un punto a questa storia probabilmente ancora non c'è.

