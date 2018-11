Isola dei Famosi 2019, ecco chi sbarcherà in Honduras: e spunta il nuovo inviato al posto di Stefano De Martino

Dopo il Grande Fratello Vip, un’altra avventura sotto l’occhio delle telecamere aspetta i rimanenti (pochi) vip nostrani: l’Isola dei Famosi 2019. Infatti, si sta approntando il cast dei concorrenti della nuova edizione del Reality Il programma, affidato alla guida di Alessia Marcuzzi è in preparazione e i primi ballottaggi riguardano il ruolo di inviato che non sarà più Stefano De Martino ma uno fra Stefano Bettarini e Lorenzo Flaherty.

LEGGI ANCHE Isola, incidente sexy in diretta per la Marcuzzi: tutta colpa di Stefano De Martino

Per i naufraghi, come fa sapere “Novella2000”, si fanno i nomi di Claudio Sona (già dato come concorrente del GFVip), Wanda Fisher, corista sosia di Ivana Spagna, la mamma di Giulia Salemi Fariba Teherani, Akash Kumar da “Ballando con le stelle”, il celebre Ken umano Rodrigo Alves, Viola Valentino e Justine Mattera.



Ultimo aggiornamento: 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA