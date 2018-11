GfVip, Giulia Provvedi piange durante la diretta Instagram: «Ora tutti uniti per Silvia»

Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Giulia Provvedi aggiorna i suoi fan con una diretta dal suo account instagram. Inaspettatamente Giulia è stata eliminata ieri sera durante la diretta del Grande Fratello perdendo al televoto nella sfida con Benedetta Mazza (che ha in corso una quasi love story con Stefano Sala) e Andrea Mainardi, ma la sconfitta non gli ha fatto perdere il suo spirito positivo. La Provvedi infatti si è detta soddisfatta del suo percorso all’interno del reality Mediaset condotto da Ilary Blasi rimanendo comunque se stessa e ha chiesto ai fan l’aiuto per sostenere e far vincere la sorella Silvia, già eletta finalista.





Giulia, fra un “vi amo” e i ringraziamenti per la vicinanza dei suoi follower si è detta tranquilla: “Mi ha fatto piacere tenervi compagnia questi due mesi. Mi sono mostrata per quello che sono. Grazie ragazzi, ora tutti uniti per Silvia, io sono felice così”. Trattenendo le lacrime per i numerosi complimenti ricevuti, la Provvedi ha fatto il tifo per la sorella, che intanto sta piangendo all’interno della mura della casa di Cinecittà per la sua assenza. Nessuna nota invece riguardo al fidanzato Pierluigi Gollini e al suo presunto tradimento, da lui più volte negato.



Ultimo aggiornamento: 17:37

