GfVip, le anticipazioni della finale: ecco cosa succederà

È arrivato il giorno della finale del Grande Fratello Vip 2018. Questa sera in diretta su Canale 5 scopriremo chi tra Walter Nudo, Silvia Provvedi, Andrea Mainardi e Francesco Monte si aggiudicherà il montepremi da 100 mila euro, di cui la metà sarà devoluto in beneficienza. Dopo undici settimane di giochi, litigi, flirt, amori e amicizie che hanno reso il gruppo forte e compatto, solo uno di loro trionferà.



Lo scorso 24 settembre sono partiti in diciotto, ciascuno ha vissuto nella Casa di Cinecittà il proprio percorso, costellato di emozioni e sentimenti. Questa sera ne troveremo sei, ma scopriremo subito chi tra Stefano Sala e Benedetta Mazza dovrà dire addio al sogno della finale e a poche ore dall’annuncio del vincitore, cambiano le gerarchie sulla lavagna di Stanleybet.it: Walter Nudo si conferma favorito a 2 volte la scommessa, ma lo chef Andrea Mainardi balza al secondo posto a 3,50, seguito da Silvia Provvedi e Francesco Monte, entramvbi a 4 volte la posta. Doppia cifra per il modello Stefano Sala, a 15,00, con Benedetta Mazza che chiude il tabellone a 17,00.

