La natura, il rapporto con l’ambiente, le sue specie e la loro evoluzione fino allo sviluppo dell’uomo moderno e delle tecnologie sono al centro di, lo show deldiretto da Robert Lapage (insieme al fondatore Guy Laliberte), che arriva per la prima volta in Italia a Roma a partire dall’1 aprile 2020 e dal 20 maggio sarà a Milano, riportando nelle città il tendone simbolo del Grand Chapiteau della compagnia di Montreal. Tra esibizioni acrobatiche nel più classico stile circense e innovative tecnologie di videomapping per creare effetti ottici e proiezioni che interagiscono con i movimenti degli artisti, lo spettatore è immerso in «una celebrazione della natura e della specie» che ripercorre le principali tappe dell’evoluzione.Nel cast di Totem 48 artisti tra acrobati, attori, musicisti e cantanti provenienti da 28 Paesi, e circa 80 diverse maestranze. Uno spettacolo inedito e mai visto in Italia, ma che dalla sua prima mondiale a Montreal, nel 2010, è stato rappresentato più di 3000 volte in oltre 50 città, affascinando 6 milioni di persone. Uno show «divulgativo - hanno spiegato gli organizzatori - dedicato a chiunque, dall’intellettuale ai bambini, che riesce a parlare dell’equilibrio dell’uomo sulla terra senza parole, semplicemente meravigliando lo spettatore», tra sogno e realtà, tanto che anche costumi e scenografia nascono da un intenso e preciso studio su animali, piante e uccelli, ma anche tradizioni culturali e tribali.