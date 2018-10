Comi, direttrice della scuola di danza dell'Opera: «Il talento è nello sguardo»

Dirige la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma dove entrò quando aveva 8 anni: Laura Comi ha festeggiato domenica 28 ottobre con i suoi allievi al Teatro Nazionale i 90 anni dell’istituzione.



Le prime scarpette?

Qui al Teatro dell’Opera. Il primo corso l’ho vissuto nell’attesa di passare al secondo e indossare quelle da punta».



Le ultime?

«Agosto 2011, Aida a Caracalla. È stata l’ultima volta che ho ballato. Lasciare è doloroso. Ti cambia la vita».



Come si arriva alla decisione di smettere?

«Te lo dice il fisico».



Alcune sue colleghe sono rimaste in scena fino a grandi.

«Casi eccezionali».



Lei vede ballare centinaia di bambini e ragazzi: come si accorge che sta nascendo una stella?

«Il talento si avverte dallo sguardo, si riconosce dall’anima: da quello che un ballerino prova e trasmette».

I talent tv condizionano i sogni degli allievi?

«Sono figli dei tempi. E quindi anche della tv. Che comunque aiuta a diffondere la nostra arte».



Quante ore al giorno alla sbarra?

«Dalle 14 alle 20. Dipende dalle età. Non è come fare un corso di nuoto».



90 anni: una delle tre scuole sopravvissute in Italia. Che cosa direbbe al ministro della Cultura?

«Nelle scuole legate ai teatri, oltre a studiare, si balla negli spettacoli in cartellone. Un tirocinio fondamentale».



Il cibo è ancora un incubo?

«L’eccessiva magrezza è un problema che non riguarda soltanto la danza. Noi siamo legati agli specialisti di Tor Vergata».



A che cosa fa bene la danza?

«Aiuta a elaborare le emozioni. E forma il carattere».

