Cecilia Bartoli prenderà il posto di Grinda nella direzione dell’Opera di Monte-Carlo

Dal primo Gennaio 2023 il mezzosoprano Cecilia Bartoli prenderà il posto di Jean-Louis Grinda nella direzione dell’Opera di Monte-Carlo.



Nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella Salle Garnier, sua altezza reale la Principessa di Hannover, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera di Monte-Carlo, ha fatto un annuncio importante: Cecilia Bartoli subentrerà a Jean-Louis Grinda come direttrice dell'istituzione monegasca il 1° gennaio 2023.

Cecilia Bartoli sarà naturalmente libera di proseguire la sua eccezionale carriera di cantante, così come Jean-Louis Grinda è stato libero di lavorare come regista teatrale. Oltre alle sue qualità personali e professionali, Cecilia ha già un forte legame con il Principato, avendo guidato i musicisti del Principe come direttore artistico fin dalla fondazione nel 2016

, ha concluso il Presidente.

E' un grande onore e una responsabilità enorme, e vorrei ringraziare di cuore il Principe Sovrano, la Principessa di Hannover e il Consiglio di Amministrazione dell'Opera per la loro fiducia in me

, ha risposto una commossa Cecilia Bartoli, che ha voluto ribadire il suo impegno verso il Principato e sottolineare il ruolo che ha svolto nella sua carriera:

Ho fatto il mio debutto a Montecarlo nel Barbiere di Siviglia nel 1989, proprio all'inizio della mia carriera, e da allora ho sempre sentito un attaccamento a Monaco. La Salle Garnier è probabilmente uno dei più bei teatri d'opera del mondo. Le sue dimensioni e l'acustica sono perfetti - un vero gioiello

.



Cecilia Bartoli prosegue sostenendo che:

Assumere la direzione dell'Opera di Monte-Carlo rappresenta la realizzazione di un sogno. Sarò la prima donna ad occupare questa posizione, nonché la prima cantante lirica dopo Guy Grinda, il padre di Jean-Louis Grinda

.



Nel Principato di Monaco quindi la stella di Cecilia Bartoli illuminerà la sontuosa Salle Garnier, sede dell’Opéra Garnier Monte-Carlo, la cui magnificenza ha ispirato la costruzione del Casino de Montecarlo

