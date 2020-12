Anche Zucchero e Cecilia Bartoli a “Believe in Christmas”, il Natale di Bocelli in diretta streaming dal Teatro Regio di Parma

È tutto pronto per “Believe in Christmas” lo spettacolare concerto in streaming mondiale di Andrea Bocelli in diretta oggi, 12 dicembre alle 21 dal Teatro Regio di Parma. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Zucchero e Cecilia Bartoli e la direzione artistica di Franco Dragone, eccellenza assoluta degli eventi live, noto per il suo lavoro rivoluzionario con il Cirque Du Soleil. E sono già 50.000 i biglietti venduti in oltre 100 paesi del mondo.

VIRGINIA

Attraverso gli occhi di Virginia, figlia del tenore che guiderà il pubblico nell'evento, Bocelli tornerà così sul palco nel periodo natalizio con un live magico e speciale senza precedenti, legato al suo ultimo album “Believe”, uscito lo scorso 13 novembre su etichetta Sugar e in cima alle classifiche di vendita mondiali. Lo spettacolo sarà girato con una visione a 360 gradi e un numero incredibile di telecamere che prevede una forma di fruizione totalmente immersiva che permetterà allo spettatore di essere davvero al centro della scena, proprio al fianco del tenore e dei musicisti.

BOCELLI FOUNDATION

Bocelli sarà accompagnato da una grande Orchestra e tanti ospiti tra questi anche il soprano francese Clara Barbier Serrano prima beneficiaria della borsa di studio istituita presso il Royal College of Music di Londra da Community Jameel e Andrea Bocelli Foundation. Le coreografie saranno create da Tiziana Pagliarulo (che cura anche la co-regia con Dragone), mentre le ambientazioni sceniche saranno ideate con la collaborazione di Filippo Baracchi. Cura la direzione di creazione Filippo Ferraresi.

Il concerto avrà luogo all'interno del Teatro Regio di Parma, unico palcoscenico nazionale ad ospitare un Festival noto in tutto il mondo dedicato a Giuseppe Verdi. “Believe in Christmas” è prodotto da Driift, azienda pionieristica con sede nel Regno Unito (che ha seguito acclamati eventi per Nick Cave, Niall Horan, Dermot Kennedy, Biffy Clyro), con la collaborazione di Maverick Management e Almud.

