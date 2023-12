"Mercoledì", ecco chi è l'amato personaggio della serie Netflix protagonista dello spin-off

Per tutti dopo mercoledì arriva giovedì, ma non per Netflix. Pare che il colosso dello streaming statunitense stia sviluppando uno spin-off basato sullo zio Fester, personaggio molto amato della famiglia Addams, dopo il successo mondiale della serie tv del 2022 “Mercoledì” ideata da Tim Burton con protagonista Jenna Ortega.

Al momento si tratta solo di un’idea ancora in fase preliminare, perché la società di produzione Los Gatos dietro il prodotto originale, sta ancora cercando gli sceneggiatori. È probabile che per l’interpretazione dell’amato zio al centro di rocambolesche avventure (soprattutto amorose) già nei film degli Anni Novanta verrà scelto Fred Armisen, l’attore comico divenuto celebre per la sua partecipazione al “Saturday Night Live”, alla sit-come “Modern Family” e proprio in “Mercoledì” apparendo in un piccolo cameo proprio come zio Fester.

Le nuove riprese

Intanto, l’inizio delle riprese della seconda stagione di “Mercoledì” sono sempre più vicine.

Si parla della prossima primavera e la location non sarà più la Romania, dove era stata ambientata la prima serie, ma l’Irlanda.

“Mercoledì” segue le vicende della piccola Addams (Jenna Ortega) alla scuola privata superiore Nevermore Academy, nell’immaginaria cittadina di Jericho. Ha debuttato su Netflix il 23 novembre 2022 e detiene il record del maggior numero di ore viste in una settimana per una serie in lingua inglese della piattaforma, superando il record precedente detenuto dalla quarta stagione di “Stranger Things”.

Nel cast della serie figurano Catherine Zeta-Jones come Morticia, Luis Guzmán come Gomez, Gwendoline Christie che interpreta Larissa Weems e Christina Ricci (anche lei una famosa Mercoledì del cinema da giovane) nel ruolo di Marilyn Thornill.