© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna su Rai1, da lunedì 4 marzo”, Lolita Lobosco, l’irresistibile poliziotta interpretata da Luisa Ranieri, tacchi a spillo, ironia da vendere, a capo di una legione di maschi. Siamo alla terza stagione di Le indagini di Lolita Lobosco, la serie ispirata ai romani di Gabriella Genisi (Sonzogno e Marsilio Editori), un ritorno inevitabile dopo gli ascolti trionfali dei primi due cicli che hanno inchiodato al vide 6 milioni di spettatori a puntata. Lo sfondo è sempre Bari più accattivante che mai, il regista Renato De Maria e nel cast figurano Daniele Pecci, Lunetta Savino, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni. Producono per RaiFiction Bibi Film e Zocotoco, la società di Luisa e suo marito Luca Zingaretti.Lolita, che ha finalmente fatto arrestare gli assassini del padre, ha chiuso con il fidanzato e amico d’infanzia Angelo, implicato nel delitto, e si getta a corpo morto nel lavoro. E anche dall’aeroplano: all’inizio del primo episodio è infatti protagonista di spericolati lanci con il paracadute che la porteranno a risolvere il suo primo caso di questa stagione. Ma le indagini, che segue con acume innato e senso del dovere, non le impediscono di rimettersi in gioco sentimentalmente quando incontra il seducente vedovo Pecci.«L’amore non è centrale per Lolita», dice Luisa Ranieri, «è una donna che vive la sfera sentimentale a modo suo ed è per questo modernissima. È determinata, coraggiosa, forte ma disfunzionale nei rapporti. Una donna indipendente, solidissima e fragile, ironica, che non rinuncia alla sua femminilità, ma ha le sue imperfezioni e questo la fa sentire vicina alle altre donne».«Io interpreto Leon», spiega Pecci, «un personaggio molto limpido vedovo con 3 figlie adolescenti, arrivato da poco a Bari dove ha aperto una galleria d'arte». E’ la prima cosa che rivela a Lolita. Una donna, conclude Ranieri, «che non considera l’amore centrale ma è sempre alla ricerca di novità. E’ una che getta il cuore oltre l’ostacolo».