Lolita Lobosco 3, stasera su Rai1 torna la serie con Luisa Ranieri protagonista: dove eravamo rimasti? Trama, cast e anticipazioni

Da stasera in tv, lunedì 4 marzo, su Rai1 tornano in quattro prime serate, le nuove appassionanti indagini Lolita Lobosco, la vicequestore della questura della Polizia di Stato a Bari, interpretata da Luisa Ranieri. Le inchieste di Lolita Lobosco 3 è diretta da Renato De Maria, che prende il posto di Luca Miniero, regista delle prime due stagioni. Nel cast sono confermati Lunetta Savino, Jacopo Cullin, Giovanni Ludeno. Bianca Nappi e Mario Sgueglia. Daniele Pecci è invece una new entry. Tra i produttori della serie, Luca Zingaretti, marito di Luisa Ranieri. Era stato lui, dopo aver letto i romanzi di Gabriella Genisi, a pensare che il ruolo di Lolita sarebbe stato perfetto per la moglie. E aveva ragione. La serie ambientata a Bari ha già conquistato il pubblico con le prime due stagioni.