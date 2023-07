Ultimo, polverizzati 10 mila biglietti in 30 minuti per la data di Napoli 2024

Sono 10mila i fan che nella prima mezz’ora dalla messa in vendita hanno acquistato il biglietto per l’appuntamento con Ultimo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in programma l’8 giugno 2024.

Alla vigilia delle tre notti magiche da tutto esaurito allo Stadio Olimpico di Roma, il cantautore dopo aver venduto oltre 300.000 biglietti per ULTIMO STADI 2023 - LA FAVOLA CONTINUA… infrange un nuovo record e si posiziona primo anche tra tutti tra gli eventi imperdibili del 2024. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. Ultimo si prepara a regalare nuove emozioni con un attesissimo ritorno in terra partenopea, dopo le due date sold out dello scorso anno nello stadio dedicato al suo indimenticato campione.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

