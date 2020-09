© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il gestore indipendente di diritti d’autore, cresce sul mercato italiano con nomi di spicco come Alessandro Merli e Fabio Clemente, in artei due produttori e hitmaker, Federica Abbate, definita dai media «penna di platino» per aver partecipato alla stesura di molti dei grandi successi degli ultimi anni. Passa a Soundreef - sottolinea una nota - anche Danti (Two Fingerz), autore e produttore Angelo Cisternino e Angelo Rogoli, due delle voci della band salentina dei Boomdabash. «L’ingresso in Soundreef di professionisti di questo calibro, con brani spesso in vetta alle classifiche e capaci con le loro idee di produrre grandi successi, ci rende molto soddisfatti e orgogliosi del lavoro svolto in questi in anni» ha dichiarato Davide d’Atri, fondatore e AD di Soundreef S.p.A. «Questo dimostra che il nostro impegno costante nell’innovare, velocizzare e ottimizzare la gestione dei diritti per autori ed editori ha creato servizi in grado di rispondere alle esigenze dei grandi protagonisti del mercato musicale. E ne siamo felici» dice Davide d’Atri.