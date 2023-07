Direttiva Copyright e compensi ad artisti e autori, NUOVO IMAIE, ADID, ANAC e ANAD: «Urgente intervenire subito»

Un intervento tempestivo, deciso e concreto in favore degli artisti e degli autori che continuano a vedere disattesi i diritti sanciti dal recepimento della Direttiva Copyright per i compensi che, per legge, gli spettano. Lo richiedono NUOVO IMAIE, ADID, ANAC E ANAD, in una lettera rivolta al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

«Si tratta ormai di un tema inderogabile – ha dichiarato il presidente di NUOVO IMAIE Andrea Miccichè – che ha già alle spalle un solido apparato normativo. Disattenderlo significherebbe vanificare anni di battaglie in prima linea in Italia e in Europa che hanno finalmente riconosciuto il diritto degli autori e degli interpreti a compartecipare degli utili generati dall’utilizzo delle opere a cui hanno preso parte».

La lettera