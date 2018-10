Diritto d'autore, Antitrust contro Siae: «Abuso di posizione dominante da gennaio 2012»

Ultimo aggiornamento: 18:08

Altolà dell'alla Società Italiana degli Autori ed Editori, la società di gestione collettiva del diritto d'autore meglio nota comeLEGGI ANCHEL'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti accertato che la SIAE, "almeno dal 1° gennaio 2012, ha" attraverso una "complessa strategia escludente che ha determinato, attraverso la pervicace affermazione di un monopolio non supportato dalla normativa, la compromissione del diritto di scelta dell'autore e la preclusione all'offerta dei servizi di gestione dei diritti d'autore da parte dei concorrenti", come spiega in un comunicato.In particolare, precisa l'AGCM, le condotte attraverso le quali SIAE ha attuato la propria strategia escludente riguardano: a) l'tali da ricomprendere nel mandato relativo allo svolgimento dei servizi rientranti nella riserva legale esclusiva vigente fino al 15 ottobre 2017 anche servizi suscettibili di essere erogati in concorrenza, ostacolando la libertà dei titolari del diritto d'autore di gestire i propri diritti al momento dell'attribuzione, della limitazione o della revoca del mandato; b) l', anche persino là dove questi ultimi avevano espressamente manifestato la volontà di non avvalersi dei servizi da essa erogati; c) l'- in particolare, emittenti TV nazionali e organizzatori di concerti live - dcon i concorrenti della SIAE; d) l'L'Autorità ha pertanto ordinato alla SIAE di "della concorrenza accertati e diIrrogata una, "in ragione del contesto entro cui si è realizzata la complessa strategia escludente accertata e, in particolare, il fatto che le condotte abusive sono state realizzate dalla SIAE in mercati caratterizzati da una stretta contiguità con gli ambiti coperti dalla riserva vigente fino al 15 ottobre 2017, nonché della specificità e complessità della fattispecie di cui si tratta".