Selena Gomez imprenditrice: il video su tutte le sue attività

Martedì 6 Luglio 2021, 18:49

Cantante, attrice, donna di spettacolo conosciuta ormai in tutto il mondo: Selena Gomez è sicuramente uno dei volti noti più seguiti dal grande pubblico. Ma in quanti sanno delle sue attività "altre"? Non solo una star: Selena Gomez è infatti ambasciatrice UNICEF e imprenditrice di successo.



Il suo ultimo progetto imprenditoriale è una linea di costumi per La'Mariette, linea di costumi inclusivi nati per celebrare il corpo femminile. A partire dal 2010, sono però tantissimi i progetti imprenditoriali che la vedono protagonista: dai brand fashion ai marchi beauty, nel video tutti i lavori a cui si è dedicata in questi anni.