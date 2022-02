Sanremo 2022, niente squalifica per Donatella Rettore dopo lo spoiler a La vita in diretta: Amadeus taglia corto

Piccolo spoiler ma niente squalifica per Donatella Rettore, che ieri a La vita in diretta ha "anticipato" involontariamente qualche nota di "Chimica", il brano che canterà con Ditonellapiaga. «Non mi metterei ad inseguire le squalifiche», ha tagliato corto Amadeus. Rettore ha iniziato a cantare per pochi secondi, prima di essere interrotta visto che il regolamento lo vieta. «Non so neanche se abbia cantato il pezzo in gara», aggiunge Amadeus schivando la piccola polemica, dopo che Fedez lo scorso anno e Gianni Morandi in questa edizione avevamo messo online un frammento del pezzo in gara. Nessuno di loro è stato squalificato.

