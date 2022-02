Coma Cose positivi al Covid, cambio di programma a Sanremo: sulla nave arriva Gaia

Cambio di programma. Stasera i Coma Cose non potranno esibirsi al festival di Sanremo 2022 perchè positivi al Covid, al loro posto entrerà in scena la cantante Gaia. Il duo era atteso stasera nel palco sull'acqua, la nave da crociera Costa Toscana, ormeggiata al largo di Sanremo con Fabio Rovazzi e Orietta Berti padroni di casa per cantare il brano Fiamme Neglio Occhi, con il quale hanno partecipato a Sanremo lo scorso anno. I due artisti, Fausto Lama e California stanno bene ma sono in isolamento obbligatorio.

