Sanremo 2020, dall'esordio all'Ariston di Piero Pelù al ritorno di Michele Zarrillo. Ecco le pagelle della prima serata:

GIORDANA ANGI

Come mia madre 3

Son tutte belle le mamme del mondo, non son tutte belle le canzoni sulle mamme. Proprio no.

FRANCESCO GABBANI

Viceversa 5

Meno filastroccoso del solito, il cantautore fischietta e passa avanti senza graffiare.

PAOLO JANNACCI

Voglio parlarti adesso 5

Nel nome del padre e della figllia, a cui il pezzo è dedicato, con eleganza e poca originalità.



JUNIOR CALLY

No grazie 7

Un groove potente contro il sovranismo, un titolo-slogan, i due Mattei nel mirino.



ELETTRA LAMBORGHINI

Musica (e il resto scompare) 4

Il resto scomparirà pure, ma la musica dov’è in questo reggaeton gipsy? Meglio il resto, sotto il twerkin nulla.

LEVANTE

Tiki bom bom 6

Storie di freak, di diversi che orgogliosamente non vogliono rientrare nel gregge che balla allo stesso ritmo di moda.

ENRICO NIGIOTTI

Baciami adesso 3

Lui ci prova e ci riprova, ma senza canzoni è davvero difficile andare avanti.

PIERO PELÙ

Gigante 6

Quasi una parodia del «diablo» in onore della nipotina, ma la performance live da rockettaro della vecchia guardia alza il voto.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Ringo Starr 5 e 1/2

Una vita da mediano tra Paul McCartney e George Lennon. Ma Ringo Starr è lontano e persino Pete Best.

RANCORE

Eden 7

La mela del peccato originario rotola sul rap come un flusso di coscienza nel paradiso perduto al tempo dei social asociali.

TOSCA

Ho amato tutto 8

Elegante, ariosa, l’amore raccontato come «l’unica messa a cui io sono andata». E una grande interpretazione.

MICHELE ZARRILLO

Nell’estasi e nel fango 5

Falsetto e ritmi più sostenuti alla ricerca di un rinnovamento ancora incompiuto.

