Junior Cally, i social promuovono "No grazie": «Una sorpresa anche se vi sta antipatico»

Junior Cally si presenta sul palco dell'Ariston senza maschera, quasi in gesto di sfida nei confronti di tutti coloro che lo hanno criticato per alcuni vecchi testi sul femminicidio. Qualche fischio in platea, poi parte la sua "No grazie" e qualcosa cambia. La canzone convince, il motivo è orecchiabile e il testo non banale. Sui social in molti cominciano così a ricredersi sul suo conto: «Non è male comunque questa canzone di Junior Cally, per quanto vi stia antipatico...»; «Piacevolmente stupita da Junior Callly»;

Junior Cally. Le femministe chiedono la sua testa per la canzone controversa sul femminicidio. Eppure lui è antirazzista, anti-populista, contro Salvini, pro sardine, accusa Renzi di "liberismo", ha votato 5 Stelle ma si è pentito di averlo fatto. Insomma il classico compagno. — Davide Di Stefano (@DavideDiStefan) February 4, 2020

«Le femministe chiedono la sua testa per la canzone controversa sul femminicidio. Eppure lui è antirazzista, anti-populista, contro Salvini, pro sardine, accusa Renzi di "liberismo", ha votato 5 Stelle ma si è pentito di averlo fatto. Insomma il classico compagno». Insomma, il popolo dei social ha promosso il contestato rapper, nonostante le polemiche che lo hanno accompagnato ae il 24esimo posto in classifica dopo il voto della giuria demoscopica.